x
07 февраля 2026
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 февраля 2026
|
07 февраля 2026
|
последняя новость: 22:33
07 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу вылетит в Вашингтон 10 февраля

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 07 февраля 2026 г., 19:41 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 21:17
Нетаниягу вылетит в Вашингтон 10 февраля
AP Photo/Mike Stewart

Канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в Вашингтон уже в этот вторник, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом в среду, 11 февраля, и обсудить переговоры с Ираном.

Эта встреча была перенесена на более ранний срок (изначально визит планировался на 18-22 февраля) по просьбе израильской стороны на фоне прогресса в американо-иранских контактах.

"Премьер-министр считает, что в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения баллистических ракет и прекращения поддержки иранской оси", – говорится в сообщении канцелярии Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook