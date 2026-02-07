Нетаниягу вылетит в Вашингтон 10 февраля

Канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в Вашингтон уже в этот вторник, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом в среду, 11 февраля, и обсудить переговоры с Ираном.

Эта встреча была перенесена на более ранний срок (изначально визит планировался на 18-22 февраля) по просьбе израильской стороны на фоне прогресса в американо-иранских контактах.

"Премьер-министр считает, что в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения баллистических ракет и прекращения поддержки иранской оси", – говорится в сообщении канцелярии Нетаниягу.