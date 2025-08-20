Полиция задержала пляжных воров в Тель-Авиве, семь телефонов возвращены владельцам
время публикации: 20 августа 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 10:59
Полиция сообщает о задержании четырех подозреваемых в кражах мобильных телефонов на пляжах Тель-Авива. Семь телефонных аппаратов возвращены законным владельцам.
Воры "промышляли" на пляжах "Фришман" и "Геула".
В сообщении полиции указано, что по подозрению в кражах задержаны трое иностранцев (около 30 лет) и один бедуин (21 год). В ответ на запрос редакции Newsru.co.il было уточнено, что задержаны трое граждан Эритреи.