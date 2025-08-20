x
20 августа 2025
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 10:49
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция задержала пляжных воров в Тель-Авиве, семь телефонов возвращены владельцам

время публикации: 20 августа 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 10:59
Полиция задержала пляжных воров в Тель-Авиве, возвращены владельцам семь телефонов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании четырех подозреваемых в кражах мобильных телефонов на пляжах Тель-Авива. Семь телефонных аппаратов возвращены законным владельцам.

Воры "промышляли" на пляжах "Фришман" и "Геула".

В сообщении полиции указано, что по подозрению в кражах задержаны трое иностранцев (около 30 лет) и один бедуин (21 год). В ответ на запрос редакции Newsru.co.il было уточнено, что задержаны трое граждан Эритреи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook