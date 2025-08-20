x
20 августа 2025
Израиль

Нетаниягу поручил Караи организацию празднований Лаг ба-Омер на горе Мерон

Яадут а-Тора
Правительство
Зеэв Элькин
Ярив Левин
время публикации: 20 августа 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 10:56

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение поручить министру связи Шломо Караи организацию празднований Лаг ба-Омер на горе Мерон. Об этом сообщает 14-й канал ИТВ.

Этот вопрос находится в ведении министерства по делам Иерусалима и еврейской традиции. Ранее это министерство возглавлял Авраам Поруш ("Яаду а-Тора"). После выхода ультраортодоксов из правительства на этот портфель претендовали министры Шломо Караи и Зеэв Элькин.

Премьер-министр принял решение передать этот портфель министру юстиции Яриву Левину. В качестве "компенсации", Нетаниягу передал Караи координацию празднований Лаг ба-Омер на горе Мерон.

Израиль
