Нетаниягу поручил Караи организацию празднований Лаг ба-Омер на горе Мерон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение поручить министру связи Шломо Караи организацию празднований Лаг ба-Омер на горе Мерон. Об этом сообщает 14-й канал ИТВ.

Этот вопрос находится в ведении министерства по делам Иерусалима и еврейской традиции. Ранее это министерство возглавлял Авраам Поруш ("Яаду а-Тора"). После выхода ультраортодоксов из правительства на этот портфель претендовали министры Шломо Караи и Зеэв Элькин.

Премьер-министр принял решение передать этот портфель министру юстиции Яриву Левину. В качестве "компенсации", Нетаниягу передал Караи координацию празднований Лаг ба-Омер на горе Мерон.