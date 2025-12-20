Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, на большей части территории страны сохранится комфортная температура. Переменная облачность, легкий ветер.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 15-20, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 11-21, в Беэр-Шеве – 9-18, на побережье Мертвого моря – 13-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-20, в Ариэле – 12-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-18, на Голанских высотах – 12-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 20-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 30 км/ч).

В воскресенье – переменная облачность. В понедельник-вторник – местами слабые дожди. В среду-четверг – малооблачно.