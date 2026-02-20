ЦАХАЛ: 19 февраля десятки израильтян незаконно проникли в Газу

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 19 февраля было зафиксировано незаконное проникновение десятков израильских граждан на территорию сектора Газы.

За нарушителями велось наблюдение, затем их задержали и вернули на территорию Израиля, где передали представителям полиции.

"ЦАХАЛ решительно осуждает пересечение гражданами границы сектора Газы, такие действия угрожают безопасности самих этих граждан и действующих в этом районе сил ЦАХАЛа", – подчеркивается в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.