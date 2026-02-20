В Москве Музей истории ГУЛАГа "преобразовали" в Музей памяти жертв геноцида советского народа

"Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, появится на месте Музея истории ГУЛАГа, закрывшегося в ноябре 2024 года", – сообщает "Интерфакс".

На сайте Музея истории ГУЛАГа, закрытого по решению российских властей в 2024 году, опубликовано следующее заявление: "В Москве откроется Музей Памяти. Он будет посвящён памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны".

Согласно сообщению на сайте мэра и правительства Москвы, открытие музея состоится в 2026 году. "В его основу лягут архивные материалы проекта "Без срока давности", инициированного Поисковым движением России", – сообщается на сайте.

Новым директором музея объявлена Наталья Калашникова, которая с апреля 2025 года возглавляет музей "Смоленская крепость".

В ноябре 2024 года стало известно о том, что Музей истории ГУЛАГа в Москве с 14 ноября временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности. Как уточнили в департаменте культуры столицы, решение о приостановке деятельности музея принято для безопасности посетителей.

Музей истории ГУЛАГа открылся в 2001 году. Он был посвящен памяти жертв репрессий, прежде всего сталинского периода СССР. С 2012 года музеем руководил Роман Романов. 14 ноября 2024 года было объявлено о "приостановке" работы музея в связи с "нарушениями пожарной безопасности".

Закрытие Музея истории ГУЛАГа последовало за преследованием и уничтожением в России неправительственной организации "Мемориал", созданной в 1992 году для исследования политических репрессий в СССР.