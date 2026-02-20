x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 14:30
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 100 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 20 февраля 2026 г., 14:30 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 14:30
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 100 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 100 подозреваемых в террористической деятельности, а также разрушены два дома террористов-убийц.

Среди арестованных были активисты, связанные с террористической организацией ХАМАС, торговцы оружием, а также активисты "Исламской благотворительной ассоциации", которая была объявлена ​​незаконной организацией после того, как было установлено, что она сотрудничает с ХАМАСом.

В ходе операции силами были изъяты винтовки M16, пистолеты, боеприпасы, средства для изготовления оружия и бомб. Кроме того, были изъяты десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террористической деятельности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

868-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии