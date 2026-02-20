ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 100 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 100 подозреваемых в террористической деятельности, а также разрушены два дома террористов-убийц.

Среди арестованных были активисты, связанные с террористической организацией ХАМАС, торговцы оружием, а также активисты "Исламской благотворительной ассоциации", которая была объявлена ​​незаконной организацией после того, как было установлено, что она сотрудничает с ХАМАСом.

В ходе операции силами были изъяты винтовки M16, пистолеты, боеприпасы, средства для изготовления оружия и бомб. Кроме того, были изъяты десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террористической деятельности.