Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Тель-Авиве

Полиция сообщила о задержании жителя Нетании примерно 20 лет по подозрению в причастности к убийству мужчины в Тель-Авиве.

Рано утром 20 февраля в Тель-Авиве на улице Бен-Авигдор было совершено нападение с применением холодного оружия на мужчину. Раненого (31 год) в критическом состоянии доставили в больницу "Ихилов", где врачи констатировали его смерть.

Мотивы действий убийцы устанавливаются.