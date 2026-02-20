x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 14:30
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Тель-Авиве

Криминал
Расследование
Тель-Авив
Убийства
время публикации: 20 февраля 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 14:29
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Тель-Авиве
Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция сообщила о задержании жителя Нетании примерно 20 лет по подозрению в причастности к убийству мужчины в Тель-Авиве.

Рано утром 20 февраля в Тель-Авиве на улице Бен-Авигдор было совершено нападение с применением холодного оружия на мужчину. Раненого (31 год) в критическом состоянии доставили в больницу "Ихилов", где врачи констатировали его смерть.

Мотивы действий убийцы устанавливаются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

Вооруженное нападение в Тель-Авиве, убит мужчина