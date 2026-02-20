Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Тель-Авиве
время публикации: 20 февраля 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 14:29
Полиция сообщила о задержании жителя Нетании примерно 20 лет по подозрению в причастности к убийству мужчины в Тель-Авиве.
Рано утром 20 февраля в Тель-Авиве на улице Бен-Авигдор было совершено нападение с применением холодного оружия на мужчину. Раненого (31 год) в критическом состоянии доставили в больницу "Ихилов", где врачи констатировали его смерть.
Мотивы действий убийцы устанавливаются.
