От Бней-Брака до Ирана. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

События уходящей недели далеко не идеально с точки зрения нынешней коалиции составили звезды на израильском политическом небосклоне. Некоторые события – например, нападение на военнослужащих в Бней-Браке – не стали результатом действий тех или иных политических сил, но отношение к политике имеют, хотя и не прямое. Однако на уходящей неделе происходили и события, которые были впрямую инициированы действующими политиками, которые будто задались целью привести систему в состояние максимальной нестабильности в надежде приобрести какой-то выигрыш.

В коалиции на этой неделе объявили о продвижении законопроекта, предоставляющего дополнительный доход депутатам и министрам. Трудно представить себе менее популярный шаг, особенно в предвыборный период.

Одновременно Бецалель Смотрич сделал несколько заявлений, касающихся военной службы женщин. Сами по себе эти заявления могли бы пройти почти незамеченными, однако на фоне скандала вокруг нападения на девушек-военнослужащих, вкупе с продолжающейся дискуссией вокруг закона о призыве, заявления Смотрича вызвали не только общественный скандал, но и дали пищу оппозиции для новых нападок на коалицию.

В оппозиции, в свою очередь, также нет нехватки в поступках, не отличающихся логикой. Так, например, продолжающиеся пререкания между Яиром Лапидом и Яиром Голаном не способствуют объединению рядов тех, кто хочет сменить Нетаниягу на посту премьер-министра. На данный момент, новые или возвратившиеся на арену игроки (Айзенкот, Беннет, Голан) заметно опережают тех, кто уже претендовал на роль лидера и не оправдал надежд избирателей (Лапида и Ганца). Либерман, в свою очередь, надеется сыграть роль "взрослого, ответственного и опытного", который в конечном счете станет кандидатом на высший пост от блока противников Нетаниягу.

На этой неделе заявил о себе еще один игрок. Телеканал I24 News сообщил, что бывший министр финансов Моше Кахлон будет признан виновным в нарушении закона о ценных бумагах, однако без признания его действий позорными. Этот аспект, который, как хорошо известно, является основным препятствием на пути к сделке между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и прокуратурой, открывает Кахлону путь к возвращению в политику. Куда именно? Ответа на этот вопрос сейчас нет, однако в политической системе предполагают, что Кахлон вероятнее всего найдет путь в одну их центристских партий, готовых к присоединению к любой коалиции. Скорее всего, речь пойдет о "Кахоль Лаван", которая одновременно ведет переговоры и с партией "Милуимниким" Йоаза Хенделя.

На фоне напряженности вокруг возможной войны с Ираном политики активно продолжают готовиться к выборам 2026 года.

Нападение в Бней-Браке: эпизод или поворотный момент

Нападение на девушек-военнослужащих в Бней-Браке стоит особняком в ряду участившихся случаев акций протеста ультраортодоксов, зачастую принимающий характер насильственных действий. Во-первых, и в главных, в данном случае не было даже отдаленного намека на повод: не было задержания, не было какого-то решения властей, вызвавших беспорядки. Две девушки в военной форме приехали в Бней-Брак для того, чтобы встретиться с призывником. Этого оказалось достаточно. И это само по себе говорит о том, насколько этот инцидент отражает картину происходящего в отношениях между армией и ультраортодоксами, а также внутри мира "харедим".

Нападение на девушек совершили люди, бесконечно далекие от мэйнстрима ультраортодоксальной общины. Скорее всего это были такие же хулиганы, какие несколько лет назад в том же самом Бней-Браке напали на главу "Дегель а-Тора" Моше Гафни. Это не делает нападение менее возмутительным, но показывает контекст, в котором произошел инцидент. Те, кто напали на девушек, хотят не закона о призыве, даже в самой удобной для ультраортодоксов форме. Они хотят автономии от сионистского государства.

Несмотря на это, духовные и политические лидеры ультраортодоксального мэйнстрима, вынуждены вести себя подобно безумцу, который идет по веревке, натянутой между двумя домами, в то время как под ним зияет пропасть. С одной стороны, лидеры "Яадут а-Тора" обязаны были осудить действия хулиганов, а с другой они должны продолжать переговоры о законе о призыве, не утрачивая легитимации на ультраортодоксальной улице. Отсюда и заявления о "кучке" хулиганов, устроивших беспорядки.

Инцидент в Бней-Браке бесспорно повлияет на общественную атмосферу, осложняя ультраортодоксальным партиям борьбу за формулировки закона. С этой точки зрения, у инцидента в Бней-Браке может быть серьезный и долгосрочный эффект. С другой стороны, осталось совсем мало времени для того, чтобы принять решения по закону Бисмута. На этой неделе сообщалось, что юридический советник комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Мири Френкель-Шур должна представить исправленный вариант законопроекта до исхода ближайшей субботы. На фоне беспорядков в Бней-Браке и общественного резонанса вокруг этих событий не исключено, что презентация окончательного варианта законопроекта будет отложена. Возможно, до следующего Кнессета.

Оппозиция: "стрельба по своим" или формирование союзов?

Стычки между двумя Яирами – Голаном и Лапидом – не прекращались и на уходящей неделе. Начались они, на сей раз, после заявления Лапида, согласно которому, он уже не уверен стопроцентно в победе на выборах в Кнессет 26-го созыва. Затем Лапид долго и уверенно говорил о том, что нужно оппозиции дял победы – в первую очередь, судя по его словам, голосовать за "Еш Атид" – однако этой части выступления уже никто не услышал. Яир Голан уцепился за "пораженческие" нотки в словах Лапида и вновь заговорил о необходимости объединиться еще до выборов. Лапид по-прежнему против. Его предпочтение – это объединение с Гади Айзенкотом и Нафтали Беннетом. Неясно, насколько это входит в планы потенциальных союзников по объединению. Айзенкот и Беннет сами еще не приняли решения о своих дальнейших шагах. Как обычно, вопрос об объединениях будет решаться за несколько дней, а возможно и часов до закрытия предвыборных списков.

Пока что и Айзенкот, и Беннет оставляют все опции открытыми. Бывший премьер-министр Беннет на уходящей неделе дважды высказывался по поводу конструкции будущего правительства. Выступая на конференции глав еврейских общин США, он заявил, что "не позволит провалившимся в своей должности лидерам оставаться у власти". Через несколько дней, выступая в поселке Эфрата, экс-премьер заявил, что выступает за создание широкого правительства национального единства, не отвергая возможности союза с Бен-Гвиром и Смотричем. Публикация этих заявлений Беннета вызвала нервозность в блоке противников Нетаниягу, где их восприняли как готовность взвесить возможность войти в коалицию с Нетаниягу. Многие избиратели (или бывшие избиратели) Беннета убеждены, что он не говорит заведомую неправду. Он говорит каждому то, что тот хочет услышать, а в решающий момент делает то, что соответствует его сиюминутным политическим интересам. Не случайно его называют одним из лучших учеников Биньямина Нетаниягу.

А Бени Ганц продолжает поиск путей к политическому спасению. В "Кахоль Лаван" почти не отрицали, что ведут переговоры с партией Йоаза Хенделя. Сейчас, когда юридическая сага Моше Кахлона близится к успешному для него завершению, можно предположить, что Ганц возобновит переговоры и с ним. Ганца, Хенделя и Кахлона объединяет не так мало: все трое были рядом с Нетаниягу, все трое "обожглись", все трое считают, что Нетаниягу должен уйти, все трое возражают против априори бойкота премьер-министра. Несложно предположить, что именно на этот союз рассчитывает Биньямин Нетаниягу.

И если уж зашла речь о партии Йоаза Хенделя, то уместно вспомнить еще одно имя – Юлий Эдельштейн. На этой неделе публиковались сообщения о сближении между бывшим главой комиссии по иностранным делам и обороне и бывшим министром связи. Сам Эдельштейн продолжает утверждать, что "не видит причины для ухода из "Ликуда"". Не исключено, что до выборов, до или после праймериз в "Ликуде" – Эдельштейн увидит такую причину.

Смотрич против Винтера: политика или мировоззрение?

Вопрос призыва разрывает не только ультраортодоксальную общину. На этой неделе глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил, что если дочь спросит его мнение, он посоветует ей не призываться в ЦАХАЛ.

Стоит отметить, что не более чем две недели назад противоположную позицию по этому вопросу высказал бригадный генерал запаса Офер Винтер. Винтер, напомним, является главным кандидатом на роль преемника Смотрича во главе партии "Ционут Датит", которая в настоящий момент балансирует на грани электорального барьера. Еще неясно, будут ли Смотрич и Винтер прямыми конкурентами. В политической системе говорят о том, что Винтер всерьез намерен создать свою собственную партию. Однако разногласия в среде религиозных сионистов далеко не только политические. Не случайно именно на этой неделе 20 раввинов радикального крыла религиозного сионизма обратились к премьер-министру с просьбой о встрече – с целью остановить пробный проект создания смешанных женско-мужских экипажей танковых подразделений. В среде "вязаных кип" идет острая дискуссия по ряду религиозных вопросов – служба женщин в армии, совместные экипажи и подразделения. Возможно именно поэтому Смотрич, который объективно много сделал для реализации идеологии своих избирателей (этого не отрицают даже убежденные противники Смотрича), не преодолевает электоральный барьер. Вопрос о призыве привел к очень острой дискуссии в среде религиозных сионистов, которая не могла не сказаться на результатах опросов. Идеологическая твердость в том, что касается права евреев на Иудею и Самарию, уже не может покрыть консервативности в вопросах религии и государства. Очень может быть, что, с точки зрения его избирателей, Смотрич отстаивает позиции вчерашнего дня.

Все это происходит на фоне почти неизбежного военного противостояния США и Ирана, в которое с высокой вероятностью будет втянут Израиль. На данный момент складывается впечатление, что Нетаниягу вновь удалось убедить Трампа принять позицию Израиля в вопросе Ирана. От итогов войны (или угрозы войны) будет зависеть очень многое в вопросе и политической ситуации в Израиле.