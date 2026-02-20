x
20 февраля 2026
Израиль

На пляже Зиким обнаружена ракета РПГ, предположительно принадлежавшая боевикам ХАМАСа

ЦАХАЛ
Израиль
ХАМАС
время публикации: 20 февраля 2026 г., 15:58 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 15:58
На пляже Зиким обнаружена ракета РПГ, предположительно принадлежавшая боевикам ХАМАСа
Gili Yaari/Flash90

На пляже Зиким, в нескольких километрах от сектора Газы, в нескольких метрах от воды обнаружена ракета РПГ. На пляже находятся военные и полицейские саперы.

По информации сайта N12, военные полагают, что боеприпас принадлежал террористам ХАМАСа, участвовавшим в резне 7 октября, и только сейчас был выброшен на берег.

