20 февраля 2026
ДТП на севере Израиля, трое погибших

20 февраля 2026 г., 15:03
Пресс-служба МАДА

Днем 20 февраля на 805-й дороге недалеко от перекрестка Ювалим произошла авария с участием нескольких автомобилей, в результате которой погибли трое мужчин примерно 30 лет, еще два человека получили травмы.

Мужчина примерно 50 лет в тяжелом состоянии и мужчина около 20 лет в состоянии средней тяжести направлены в медицинский центр "Галиль" в Нагарии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Только за последние сутки в Израиле в результате дорожных аварий погибли семь человек.

