Начался Рамадан, силы безопасности в состоянии повышенной готовности

Силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности в связи с началом месяца Рамадан.

Согласно опубликованной информации, в Иерусалиме подразделения полиции приведены в максимальную готовность, и особое внимание уделяется ситуации в Старом городе.

В Иудее и Самарии усилены подразделения спецназа "Командо". Дополнительные силы дислоцированы в районе разделительного забора, а также неподалеку от КПП.

Эти действия совершаются на фоне региональной напряженности и ожидания возможного противостояния с Ираном.

По словам военных источников, которые цитирует "Кан", "принимаются в расчет возможность самых сложных сценариев, и дислокация сил исходит из того, что такие сценарии могут реализоваться".

"В настоящий момент тысячи полицейских и бойцов МАГАВ находятся в Иерусалиме, контролируя ситуацию у ворот Старого города, на центральных магистралях и вокруг Храмовой горы", – заявляют источники.

Одна из главных проблем сил безопасности – обеспечение контроля за паломниками, приезжающими в Иерусалим с территории Палестинской автономии. Перед наступлением Рамадана было рекомендовано установить квоты и возрастные ограничения, особенно по пятницам, когда на Храмовой горе находятся десятки тысяч молящихся. Параллельно проводятся мероприятия по задержанию подстрекателей и отслеживанию призывов к насильственным действиям, публикующихся в социальных сетях. Продолжаются и активизируются мероприятия по обнаружению нелегалов, проникающих на территорию Израиля под видом паломников.

Как сообщает "Кан", на данный момент не принято решение по поводу тех или иных ограничений в отношении евреев, желающих посетить Храмовую гору. В предыдущие годы, как правило, в доступ для не мусульман во время Рамадана закрывали или значительно ограничивали. Обсуждения этого вопроса продолжаются.