Суд продлил арест двух сотрудниц нелицензированных яслей в Иерусалиме

Мировой суд Иерусалима продлил до четверга срок содержания под стражей заведующей незаконными яслями в Иерусалиме, где накануне погибли два младенца, а также сотрудницы яслей.

Причина смерти малышей все еще не выяснена: идет судебное разбирательство по поводу вскрытия. БАГАЦ в 15:00 соберется для обсуждения иска родителей умершего мальчика и организации ЗАКА, требующих запретить аутопсию.