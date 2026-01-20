Суд продлил арест двух сотрудниц нелицензированных яслей в Иерусалиме
время публикации: 20 января 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 14:22
Мировой суд Иерусалима продлил до четверга срок содержания под стражей заведующей незаконными яслями в Иерусалиме, где накануне погибли два младенца, а также сотрудницы яслей.
Причина смерти малышей все еще не выяснена: идет судебное разбирательство по поводу вскрытия. БАГАЦ в 15:00 соберется для обсуждения иска родителей умершего мальчика и организации ЗАКА, требующих запретить аутопсию.
