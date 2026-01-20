БАГАЦ соберется в 15:00 для обсуждения аутопсии умерших в яслях младенцев

Высший суд справедливости соберется в 15:00 для обсуждения исков организации ЗАКА и родителей одного из умерших накануне в нелицензированных яслях в Иерусалиме младенцев против проведения посмертного вскрытия.

Внешний осмотр, проведенный специалистами Института судебной медицины "Абу-Кабир", не дал однозначного ответа на вопрос, что же вызвало одновременную гибель двух малышей, спавших в одной комнате в квартире, где размещались ясли.

Первоначальные предположения об отравлении угарным газом либо утечке газа из кондиционера были исключены после тщательной проверки места происшествия специальным оборудованием. Одной из рабочих версий остается предположение экспертов о смерти от перегрева и обезвоживания, однако подтвердить эту версию без аутопсии нельзя.

В числе рассматриваемых версий называются также отравление использованным в комнатах детского сада инсектицидом, жестокое обращение или удушение: подтвердить или опровергнуть эти предположения может только посмертное вскрытие.

Ультраортодоксальные евреи категорически возражают против вскрытия, считая его осквернением тела умершего. Согласно Галахе, человеческое тело создано по образу и подобию Божьему и должно быть погребено целым как можно скорее после смерти. Аутопсия рассматривается как нарушение достоинства покойного и препятствие для его упокоения в загробном мире. Религиозные авторитеты допускают вскрытие только в исключительных случаях – если это необходимо для спасения жизни другого конкретного человека или когда этого требует закон.