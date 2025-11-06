x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 10:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 10:58
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кац поручил усилить борьбу с контрабандистами на границе с Египтом

Минобороны
Египет
Контрабанда
Исраэль Кац
время публикации: 06 ноября 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 10:39
Кац поручил усилить борьбу с контрабандистами на границе с Египтом
Noam Revkin Fenton/Flash90

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 5 ноября провел совещание по ситуации на границе с Египтом. Особое внимание было уделено борьбе с контрабандой оружия и наркотиков, осуществляемой с помощью дронов.

В совещании участвовали генеральный директор министерства обороны Амир Барам, заместитель начальника генштаба ЦАХАЛа Тамир Ядаи, представители министерства обороны, ЦАХАЛа, ШАБАКа, Совета национальной безопасности и полиции Израиля.

Кац поручил ЦАХАЛу превратить территорию, прилегающую к границе Израиля и Египта, в закрытую военную зону и изменить правила открытия огня так, чтобы огонь на поражения открывали по любому, кто незаконно оказался в этой зоне. "Мы объявляем войну – каждый, кто проникнет на запрещенную территорию, будет поражен", – заявил Кац.

На совещании было решено, что Управление по исследованиям и разработкам вооружений в министерстве обороны будет продвигать разработку технологических решений в сотрудничестве с военно-воздушными силами, которые позволят эффективней бороться с дронами на границах Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2025

На границе с Египтом перехвачен БПЛА с пистолетами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2025

Предотвращена попытка контрабанды оружия через западную границу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

На границе с Египтом перехвачен БПЛА с оружием