Кац поручил усилить борьбу с контрабандистами на границе с Египтом

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 5 ноября провел совещание по ситуации на границе с Египтом. Особое внимание было уделено борьбе с контрабандой оружия и наркотиков, осуществляемой с помощью дронов.

В совещании участвовали генеральный директор министерства обороны Амир Барам, заместитель начальника генштаба ЦАХАЛа Тамир Ядаи, представители министерства обороны, ЦАХАЛа, ШАБАКа, Совета национальной безопасности и полиции Израиля.

Кац поручил ЦАХАЛу превратить территорию, прилегающую к границе Израиля и Египта, в закрытую военную зону и изменить правила открытия огня так, чтобы огонь на поражения открывали по любому, кто незаконно оказался в этой зоне. "Мы объявляем войну – каждый, кто проникнет на запрещенную территорию, будет поражен", – заявил Кац.

На совещании было решено, что Управление по исследованиям и разработкам вооружений в министерстве обороны будет продвигать разработку технологических решений в сотрудничестве с военно-воздушными силами, которые позволят эффективней бороться с дронами на границах Израиля.