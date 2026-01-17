x
17 января 2026
17 января 2026
17 января 2026
17 января 2026
Ближний Восток

Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на границе с Египтом

Контрабанда
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 января 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 10:20
Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на границе с Египтом
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 16 января, наблюдатели ЦАХАЛа и система воздушного контроля обнаружили два беспилотника, пересекших границу со стороны Египта в направлении территории Израиля с целью контрабанды оружия.

Бойцы ЦАХАЛа из бригады "Паран" прибыли в указанный район и перехватили оба дрона. На борту беспилотников было обнаружено в общей сложности шесть винтовок типа M-16.

Найденное оружие было передано силам безопасности для дальнейшего изучения.

