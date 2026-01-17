Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на границе с Египтом
время публикации: 17 января 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 10:20
В пятницу, 16 января, наблюдатели ЦАХАЛа и система воздушного контроля обнаружили два беспилотника, пересекших границу со стороны Египта в направлении территории Израиля с целью контрабанды оружия.
Бойцы ЦАХАЛа из бригады "Паран" прибыли в указанный район и перехватили оба дрона. На борту беспилотников было обнаружено в общей сложности шесть винтовок типа M-16.
Найденное оружие было передано силам безопасности для дальнейшего изучения.