Израиль

Раскрыта сеть контрабандистов оружия, действовавших в Негеве с использованием дронов

Беспилотники
Полиция
ЦАХАЛ
Контрабанда
Негев
время публикации: 01 января 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 13:55
Раскрыта сеть контрабандистов оружия, действовавших в Негеве с использованием дронов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Общая служба безопасности (ШАБАК), полиция Израиля и ЦАХАЛ сообщили о раскрытии сети контрабанды оружия, которая действовала на южной границе Израиля и использовала беспилотники для переправки в районе Негева.

По данным следствия, четверо подозреваемых – граждане Израиля, жители бедуинского поселка Масудин аль-Азазма. Они были задержаны около месяца назад. 1 января против них было подано обвинительное заключение в окружной суд Беэр-Шевы.

В ходе расследования установлено, что участники группы были причастны к "значимым" попыткам контрабанды оружия с границы с Египтом с помощью дронов. В одном из эпизодов военные перехватили беспилотник, на борту которого находились четыре пулемета.

Установлено, что, готовясь к проведению операций, подозреваемые прослушивали армейскую радиосвязь.

Израиль
