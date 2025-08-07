Расширенная коллегия судей рассмотрит апелляцию против увольнения Гали Баарав-Миары

3 сентября Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрит апелляцию, поданную против решения правительства уволить юридического советника правительства.

Апелляцию будет рассматривать расширенная судейская коллегия, состоящая из девяти судей: Ицхак Амит, Ноам Солберг, Йосеф Эльрон, Давид Минц, Яэль Вильнер, Офер Гроскопф, Алекс Штайн, Гила Кнафи-Штайниц, Халед Кабуб.

Ранее заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг порекомендовал правительству вернуть вопрос на рассмотрение комиссии по отбору высокопоставленных чиновников во главе с отставным председателем Верховного суда Ашером Грунисом. Министр юстиции Ярив Левин отклонил это предложение, так как, по его словам, ни один бывший министр юстиции или бывший юридический советник правительства, обязательно входящий в состав комиссии Груниса, не согласился поддержать предложение об увольнении Баарав-Миары. Отказ от возвращения дела на рассмотрение комиссии означает, что высок шанс на отмену БАГАЦем решения об увольнении юридического советника правительства.