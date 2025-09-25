Комиссия Груниса единогласно утвердила назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа

Консультативная комиссия по утверждению назначений высокопоставленных чиновников в госструктурах (комиссия Груниса) единогласно утвердила назначение отставного генерала Давида Зини на пост главы Службы общей безопасности (ШАБАК).

Он был утвержден в должности несмотря на возражения четырех бывших руководителей ШАБАКа, утверждавших, что Нетаниягу может использовать Зини в политических целях, сообщает "Кан".