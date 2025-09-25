x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 21:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 21:50
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Комиссия Груниса единогласно утвердила назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа

Назначения
ШАБАК
время публикации: 25 сентября 2025 г., 21:50 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 21:53
Комиссия Груниса единогласно утвердила назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа
Arie Leib Abrams/Flash90

Консультативная комиссия по утверждению назначений высокопоставленных чиновников в госструктурах (комиссия Груниса) единогласно утвердила назначение отставного генерала Давида Зини на пост главы Службы общей безопасности (ШАБАК).

Он был утвержден в должности несмотря на возражения четырех бывших руководителей ШАБАКа, утверждавших, что Нетаниягу может использовать Зини в политических целях, сообщает "Кан".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

Нетаниягу о "мега-Спарте" и борьбе за пост главы ШАБАК. Видеокомментарий Габи Вольфсона
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

Бывшие сотрудники ШАБАКа потребовали пересмотреть назначение Зини на должность главы спецслужбы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2025

СМИ: Нетаниягу сможет назначить Зини на должность главы ШАБАКа через 60 дней