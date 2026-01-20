x
20 января 2026
|
20 января 2026
Израиль

ШАБАК предупреждает: Тверия появилась на прицеле иранских спецслужб

Тверия
Иран
шпионаж
ШАБАК
время публикации: 20 января 2026 г., 13:07 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 13:18
ШАБАК предупреждает: Тверия появилась на прицеле иранских спецслужб
David Cohen/Flash90

Израильские службы безопасности связались с муниципалитетом Тверии и предупредили мэра города Йоси Набу, что ряд жителей города сотрудничают с иранской разведкой.

Как сообщает новостная служба "Кан", ШАБАК обратился к нескольким органам местной власти по стране – в тех районах, где была выявлена активность или возможность контактов с представителями иранской разведки.

В Тверии, в Бат-Яме и в ряде других населенных пунктов работают над информационной кампанией, цель которой – предупредить жителей об опасности установления контактов с вражескими структурами, прежде всего на платформе Telegram.

Около полугода назад двое жителей Тверии были задержаны по подозрению в сотрудничестве с иранской разведкой за денежное вознаграждение.

Израиль
