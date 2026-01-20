Земельное управление начало снос штаб-квартиры UNRWA в Иерусалиме
время публикации: 20 января 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 10:12
Земельное управление Израиля приступило к сносу комплекса зданий Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA в районе Гиват а-Тахмошет в израильской столице. Штаб-квартира UNRWA выселена после решения правительства Израиля о полном прекращении отношений с агентством.
Операция по сносу комплекса зданий штаб-квартиры UNRWA проводится под охраной служб безопасности. На месте присутствовал также заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг, который инициировал закрытие представительств агентства в столице.
