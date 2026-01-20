x
20 января 2026
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2026
|
20 января 2026
|
последняя новость: 10:32
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Земельное управление начало снос штаб-квартиры UNRWA в Иерусалиме

Иерусалим
UNRWA
время публикации: 20 января 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 10:12
Земельное управление начало снос штаб-квартиры UNRWA в Иерусалиме
Chaim Goldberg/FLASH90

Земельное управление Израиля приступило к сносу комплекса зданий Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA в районе Гиват а-Тахмошет в израильской столице. Штаб-квартира UNRWA выселена после решения правительства Израиля о полном прекращении отношений с агентством.

Операция по сносу комплекса зданий штаб-квартиры UNRWA проводится под охраной служб безопасности. На месте присутствовал также заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг, который инициировал закрытие представительств агентства в столице.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 января 2026

UNRWA увольняет около 600 сотрудников из Газы, покинувших территорию сектора
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 января 2026

"Хеврат Хашмаль" и "Гихон" получили распоряжение отключить объекты UNRWA от энерго и водоснабжения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2025

Второй закон UNRWA принят большинством голосов: объектам агентства отключат воду, свет и связь
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 декабря 2025

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль сотрудничать с UNRWA