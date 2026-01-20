x
20 января 2026
Израиль

Раввины радикального движения "Пелег Иерушальми" распорядились прекратить акции протеста

Акции протеста
Харедим
время публикации: 20 января 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 17:37
David Cohen/Flash90

После того, как Высший суд справедливости распорядился не проводить вскрытие тел младенцев, скончавшихся в нелицензированных яслях в Иерусалиме, раввины радикального ультраортодоксального движения "Пелег Иерушальми" распорядились прекратить акции протеста.

Полиция сообщила об открытии 4-го шоссе в районе Бней-Брака, которое было перекрыто демонстрантами более двух часов. Участники акции протеста, проходившего в этом месте, бросали в полицейских камни и тяжелые предметы, называли их "нацистами". Задержан один из демонстрантов.

В Иерусалиме и Бейт-Шемеше полицией задержаны не менее 11 участников протеста за нарушение общественного порядка и нападение на полицейских.

Израиль
