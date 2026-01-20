x
Израиль

Из-за массовых акций протеста в центре Израиля и в Иерусалиме ожидаются пробки

время публикации: 20 января 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 14:48
Из-за массовых акций протеста в центре Израиля и в Иерусалиме ожидаются пробки
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотни представителей радикальных ультраортодоксальных движений продолжают акции протеста в разных районах Иерусалима и в Бейт-Шемеше: они требуют не допустить вскрытия тел младенцев, скончавшихся в понедельник в нелицензированных яслях в столичном районе Ромема.

Полиция сообщает, что участники акций протеста громят муниципальную инфраструктуру, блокируют проезжую часть валунами, поджигают мусорные баки и используют их для перегораживания улиц, вырывают деревья, вступают в столкновения с полицией и с прохожими.

В послеполуденные часы ожидается акция протеста на 4-м шоссе, в результате чего шоссе будет перекрыто на участке от Алуф Саде до Эм а-Мошавот в обоих направлениях. Полиция сообщает, что ожидаются многокилометровые пробки, и просит водителей использовать альтернативные маршруты и сверяться с ситуацией на дороге при помощи навигационных приложений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
