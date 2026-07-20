В результате несчастного случая при ремонте дома в Бней-Браке пострадал рабочий
время публикации: 20 июля 2026 г., 16:30 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 16:30
При ремонте дома в Бней-Браке на рабочего упал тяжелый предмет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" обнаружили мужчину (примерно 40 лет) без сознания, пульса и дыхания.
После реанимационных мероприятий, включавших массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, пострадавший был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Его состояние оценивается как критическое.