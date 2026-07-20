Поджог домов Хават-Гилада будет признан враждебным действием

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган сообщил жителям поселка Хават-Гилад, что полиция округа Иудея и Самария признала поджог поселения инцидентом с "достаточными основаниями полагать, что ущерб был причинен в результате враждебных действий".

На практике это означает, что государство возьмет на себя восстановление поселения, а пострадавшие жители получат выплаты через Фонд компенсаций имущественного ущерба ("Мас Рехуш") и статус пострадавших от теракта.

"По итогам наших переговоров за последние двое суток и проверок на местности, проведенных полицией, Пожарно-спасательной службой и нашей администрацией, утверждена официальная формулировка о враждебном характере действия, – сообщил Йоси Даган жителям поселка. – На этом основании можно подавать заявки на компенсацию. Мы привлекаем как государственные ресурсы, так и благотворительную помощь для восстановления и застройки. Хават-Гилад станет еще больше, а всю инфраструктуру мы полностью обновим и расширим. ".

Даган также прокомментировал задержание двоих подозреваемых в поджоге: "Я благодарю полицию Израиля, МАГАВ и бригаду "Шомрон" за поимку подозреваемых. Призываю все инстанции положить конец этой затянувшейся неопределенности и признать очевидное: это был намеренный поджог, который лишь по счастливой случайности не унес множество жизней и нанес тяжелейший урон населенному пункту. Правительство Израиля должно незамедлительно подключиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры и сгоревших домов. Совместно с региональным советом и местным комитетом мы вернем жизнь в нормальное русло. Хават-Гилад будет только расти и развиваться".