Уничтожен террорист, удерживавший в Газе тела израильских заложников

За последнюю неделю ЦАХАЛ атаковал более 300 целей в секторе Газы, включая объекты террористической инфраструктуры, военные здания, склады оружия и боеприпасов, террористов, противотанковые и снайперские позиции и многое другое.

16 июня в рамках совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в центральной части сектора Газы был уничтожен высокопоставленный боевик террористической группировки "Бригады моджахедов" ("Катаиб аль-Муджахеддин") Али Саади Сафи аль-Агаа, находившийся в укрытии.

Аль-Агаа был военным командиром южной бригады сектора в группировке "Бригады моджахедов", он должен был занять место Асада Абу Шарии во главе группировки – Абу Шария был ликвидирован в начале месяца.

По сообщению ЦАХАЛа, Али Саади Сафи аль-Агаа вместе с другими лидерами группировки руководил операциями по похищению, убийству, содержанию и захоронению израильских заложников.

Именно он несет ответственность за удержание тел Гади Хагая и Джудид Вайнштейн-Хагай: их тела были обнаружены на территории дома семейства аль-Агаа в Хан-Юнисе и возвращены в Израиль для захоронения.

Он также координировал террористическую деятельность в Иудее, Самарии и в Израиле под иранским руководством и вербовал террористов в Иудее, Самарии и на территории Израиля. Он также занимался руководством террористической деятельности против сил ЦАХАЛа в секторе Газы.