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Израиль

За ночь "Хизбалла" выпустила более 50 боеприпасов по силам ЦАХАЛа на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 июня 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 12:52

На фоне сообщений ливанских источников о продолжении израильских ударов, агентство Reuters процитировало заявление пресс-службы ЦАХАЛа, в котором подчеркивалось: "Если "Хизбалла" прекратит нарушать режим прекращения огня, можно будет достичь стабильности для Ливана и Израиля. "Хизбалла" выпустила более 50 боеприпасов в течение ночи по нашим силам на юге Ливана".

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