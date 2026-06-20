За ночь "Хизбалла" выпустила более 50 боеприпасов по силам ЦАХАЛа на юге Ливана

На фоне сообщений ливанских источников о продолжении израильских ударов, агентство Reuters процитировало заявление пресс-службы ЦАХАЛа, в котором подчеркивалось: "Если "Хизбалла" прекратит нарушать режим прекращения огня, можно будет достичь стабильности для Ливана и Израиля. "Хизбалла" выпустила более 50 боеприпасов в течение ночи по нашим силам на юге Ливана".