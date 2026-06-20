Родители военнослужащих провели манифестацию у дома начальника генштаба ЦАХАЛа

Около 20 активисток организации ״אמא ערה״ ("Бодрствующая мать") и родителей военнослужащих провели манифестацию у дома начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Участники акции протестовали против того, что они называют "зоной беспредела" в Ливане.

Ротем Сиван заявила от имени организации: "Еще четверо бойцов заплатили своими жизнями в этой "зоне беспредела" в Ливане. Как мать военнослужащего, как врач и как представительница тысяч бодрствующих матерей я говорю сегодня: хватит напрасно жертвовать жизнями наших сыновей".

Полиция конфисковала мегафон у одной из активисток.