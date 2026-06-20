ЦАХАЛ в течение ночи атаковал десятки объектов "Хизбаллы" в южном Ливане

В ходе нескольких различных инцидентов в течение ночи террористическая организация "Хизбалла" выпустила не менее 50 боеприпасов в направлении сил ЦАХАЛа, действующих в южном Ливане.

Данные действия представляют собой нарушения соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы". ЦАХАЛ не потерпит причинения вреда гражданам Израиля и израильским военнослужащим и будет жестко реагировать на любое применение силы против них.

С целью устранения угроз и в ответ на грубые нарушения со стороны террористической организации "Хизбалла", ЦАХАЛ в течение ночи атаковал десятки объектов террористической инфраструктуры и боевиков в южном Ливане. Среди атакованных целей – позиции для запуска ракет, склады оружия и штабы.