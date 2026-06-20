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Израиль

ЦАХАЛ в течение ночи атаковал десятки объектов "Хизбаллы" в южном Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 июня 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 14:51
ЦАХАЛ в течение ночи атаковал десятки объектов "Хизбаллы" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе нескольких различных инцидентов в течение ночи террористическая организация "Хизбалла" выпустила не менее 50 боеприпасов в направлении сил ЦАХАЛа, действующих в южном Ливане.

Данные действия представляют собой нарушения соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы". ЦАХАЛ не потерпит причинения вреда гражданам Израиля и израильским военнослужащим и будет жестко реагировать на любое применение силы против них.

С целью устранения угроз и в ответ на грубые нарушения со стороны террористической организации "Хизбалла", ЦАХАЛ в течение ночи атаковал десятки объектов террористической инфраструктуры и боевиков в южном Ливане. Среди атакованных целей – позиции для запуска ракет, склады оружия и штабы.

Израиль
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За ночь "Хизбалла" выпустила более 50 боеприпасов по силам ЦАХАЛа на юге Ливана