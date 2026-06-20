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Израиль

СМИ: в коалиции продвигают план распространения суверенитета на Иудею и Самарию

Иудея и Самария
Коалиция
время публикации: 20 июня 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 22:28
СМИ: в коалиции продвигают план распространения суверенитета на Иудею и Самарию
Yonatan Sindel/Flash90

В коалиции обсуждают возможность продвижения проекта распространения суверенитета на Иудею и Самарию или отдельные части этих районов.

Об этом в минувшие выходные сообщали некоторые СМИ. В частности, об этом писал на сайте "Маарив" журналист Мати Тухфельд. Согласно опубликованной им информации, этот план рассматривают высокопоставленные фигуры в коалиции. Помимо оборонного и стратегического значения, этот план имеет и политические последствия.

Позиция премьер-министра Биньямина Нетаниягу неизвестна. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп резко высказывался против возможного распространения суверенитета на Иудею и Самарию. На данный момент выглядит сомнительным, что Нетаниягу пойдет на дополнительную конфронтацию с США по столь важному и деликатному вопросу.

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