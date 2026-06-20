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Израиль

Силы ЦАХАЛа эвакуировали из центра Рамаллы еврея, оказавшегося там по недоразумению

время публикации: 20 июня 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 15:08
Силы ЦАХАЛа эвакуировали из центра Рамаллы еврея, оказавшегося там по недоразумению
AP Photo/Mohammed Ballas

В ночь на субботу, 20 июня, силы ЦАХАЛа эвакуировали из центра Рамаллы еврея, который приехал туда вместе на машне своего приятеля и был им оставлен посреди города.

Местные жители заметили мужчину, который бесцельно шел по улице, и немедленно сообщили об этом в структуры безопасности.

Гражданская администрация вновь подчеркивают, что въезд на территорию зоны А представляет собой опасность для жизни и запрещен законом.

Израиль
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