Прекращение огня между Израилем и "Хизбаллой". Официального заявления на этот счет не последовало

Израиль и "Хизбалла" договорились о прекращении огня. Об этом 19 июня сообщило сначала агентство Reuters, а затем неназваный израильский источник, который подтвердил, что Израиль согласился на прекращение боевых действий против "Хизбаллы".

При этом силы ЦАХАЛа останутся в южном Ливане и смогут действовать против "возникающих угроз". По словам источника, "если "Хизбалла" не будет атаковать – мы не будем атаковать их. Если они нападут на нас – мы ответим".

Официального заявления на этот счет не последовало.

Дипломат одной из стран Персидского залива подтвердил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой" было достигнуто при посредничестве Катара, США и Ирана.

За несколько часов до этого глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х соболезнования семьям командира 52-го батальона бронетанковых войск подполковника Дора Гедалии Бен Симхона и трех военнослужащих, чьи имена пока не разрешены к публикации. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым в ходе вчерашних боевых столкновений.

"После преступной атаки "Хизбаллы", ставшей грубым нарушением режима прекращения огня, я минувшей ночью поручил ЦАХАЛу нанести мощный удар по "Хизбалле", – заявил глава правительства.

Ранее США "пообещали" Ирану, что Израиль не будет усиливать интенсивность своих ударов в южном Ливане, но теперь "все зависит от того, остановится ли "Хизбалла". Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственный источник.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая встреча между представителями Израиля и Ливана состоится 23-25 июня в Вашингтоне.