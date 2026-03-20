20 марта 2026
последняя новость: 20:35
Израиль

ЦАХАЛ завершил две волны ударов по целям в Тегеране и центральной части Ирана

Война с Ираном
Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 марта 2026 г., 19:34 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 19:55
ЦАХАЛ завершил две волны ударов по целям в Тегеране и центральной части Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 20 марта и утром в пятницу ВВС ЦАХАЛа, при содействии военной разведки, завершили две волны ударов по целям режима аятолл в Тегеране и центральной части Ирана. В ходе этих ударов были атакованы десятки военных объектов режима.

В районе Тегерана ЦАХАЛ поразил несколько заводов и объектов, использовавшихся иранским режимом для производства вооружений, предназначенных для нанесения ударов по Израилю и другим странам. Кроме того, были атакованы объекты, где разрабатывались компоненты для баллистических ракет большой дальности, представляющих прямую угрозу Израилю.

В рамках дополнительной волны ударов к востоку от Тегерана были атакованы склады пусковых установок баллистических ракет большой дальности; в момент удара на этих объектах находились иранские военнослужащие.

ЦАХАЛ установил, что в последние дни силы иранского режима начали запускать баллистические ракеты по территории Израиля из центральной части Ирана. Эти пуски осуществляются после того, как ЦАХАЛ значительно сократил возможности режима по запуску ракет с запада Ирана.

ЦАХАЛ продолжит наносить интенсивные удары по ракетным системам режима аятолл по всей территории Ирана.

21-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, удары по Тегерану и Парчину