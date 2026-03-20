Полиция: осколок ракеты упал в Старом городе Иерусалима

Около 16:10 в Иерусалиме прозвучали сирены в связи с запуском ракеты из Ирана, и вскоре в полицию по номеру 100 начали поступать сообщения о мощном взрыве в Старом городе.

Сотрудники подразделения "Давид" Иерусалимского округа, а также саперы и бойцы МАГАВ прибыли в Еврейский квартал, где был обнаружен осколок ракеты.

Командующий Иерусалимским округом Авшалом Пелед получил подробный доклад о типе ракеты и весе упавшей боеголовки, которая содержала десятки килограммов взрывчатки.

Авшалом Пелед отметил: "Это уже третий раз, когда боеприпасы, содержащие большой объем взрывчатого вещества, падают в Иерусалиме в непосредственной близости от Старого города и святых мест. Враг не делает различий между мечетью, синагогой или церковью, поэтому святые места остаются закрытыми с целью спасения человеческих жизней".

Полиция призывает общественность соблюдать инструкции, не приближаться к местам падений осколков ракет и не прикасаться к ним.