NBC: США ускоряют переброску морской пехоты на Ближний Восток

США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток на фоне войны против Ирана. Как сообщает NBC News со ссылкой на два информированных источника, речь идет о досрочной отправке еще одного подразделения морской пехоты и нескольких тысяч моряков.

По данным телеканала, 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты США численностью не менее 2200 морпехов должно в ближайшие дни отправиться на Ближний Восток из Сан-Диего раньше запланированного срока. Источники NBC сообщили, что подразделение будет переброшено на универсальном десантном корабле Boxer.

Кроме того, вместе с Boxer, вероятно, будут задействованы еще как минимум один, а возможно и два дополнительных корабля. Это означает, что в регион будут направлены и несколько тысяч американских моряков.