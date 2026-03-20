20 марта 2026
последняя новость: 03:42
20 марта 2026
|
20 марта 2026
|
последняя новость: 03:42
20 марта 2026
NBC: США ускоряют переброску морской пехоты на Ближний Восток

США
Война с Ираном
время публикации: 20 марта 2026 г., 02:39 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 02:45
NBC: США ускоряют переброску морской пехоты на Ближний Восток
AP Photo/Derek Gatopoulo

США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток на фоне войны против Ирана. Как сообщает NBC News со ссылкой на два информированных источника, речь идет о досрочной отправке еще одного подразделения морской пехоты и нескольких тысяч моряков.

По данным телеканала, 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты США численностью не менее 2200 морпехов должно в ближайшие дни отправиться на Ближний Восток из Сан-Диего раньше запланированного срока. Источники NBC сообщили, что подразделение будет переброшено на универсальном десантном корабле Boxer.

Кроме того, вместе с Boxer, вероятно, будут задействованы еще как минимум один, а возможно и два дополнительных корабля. Это означает, что в регион будут направлены и несколько тысяч американских моряков.

Пресса
