Центр Израиля: сотрудники Командования тылом работают в районах, где упали осколки ракет
время публикации: 20 марта 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 16:03
Сотрудники Командования тылом, состоящие из кадровых военнослужащих и резервистов, действуют в эти часы в районах, из которых были получены сообщения о падении осколков ракет, и оказывают помощь населению.
Командование тылом призывает общественность соблюдать инструкции, которые спасают жизни, и действовать соответствующим образом при получении оповещения о ракетном обстреле.
Ссылки по теме