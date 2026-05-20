"Сотрудник Битуах леуми": полиция задержала жителя Холона, подозреваемого в краже у пожилой женщины

Полиция сообщила о задержании 61-летнего жителя Холона, подозреваемого в краже значительной суммы денег и украшений у 80-летней жительницы юга Тель-Авива.

По данным полиции, мужчина пришел к пожилой женщине, представился сотрудником Службы национального страхования, вошел в квартиру, воспользовавшись ее доверием, и похитил украшения и несколько тысяч шекелей.

При задержании у подозреваемого были обнаружены несколько тысяч шекелей наличными. Также был конфискован автомобиль, который, как предполагает следствие, использовался при совершении преступления.