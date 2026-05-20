По стопам Трампа: Путин провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин, прибывший с визитом в Китай, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Была достигнута договоренность о продлении подписанного в 2001 году договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства", – заявил российский лидер.

"Стороны должны полноценно реализовать достигнутые наши с Владимиром Путиным договоренности и в полной мере использовать исторические возможности, чтобы фундамент взаимодействия между странами стал еще прочнее, качество сотрудничества все выше, а прочная дружба – все шире", – сказал Си Цзиньпин.

Как отмечают эксперты, сотрудничество с Китаем – ключевое условие выживания нынешнего российского режима. Пекин – главный торговый партнер Москвы, в Китай идет половина российского экспорта нефти, Россия нуждается в китайских деньгах и технологиях. Баланс сил между двумя странами все сильнее меняется в сторону Китая.

Добавим, что недавно Пекин посетил президент США Дональд Трамп. В то время как в России увлечены сравнениями церемониальной части визита, в Китае сосредоточены на том, что за считанные дни к приехали и американский, и российский лидер. Это обоснованно воспринимается как демонстрация центрального места КНР на мировой арене.