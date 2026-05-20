НБА. Впечатляющее "возвращение" "Нью-Йорка"

В первом матче финала Восточной конференции НБА "Нью-Йорк" в овертайме победил "Кливленд" 115:104.

Счет основного времени 101:101.

"Нью-Йорк" стал второй командой за последние 30 лет, победившей, проигрывая 22 очка в четвертой четверти.

Счет был 71:93 за 8 минут до конца основного времени матча. Четвертую четверть "Никс" выиграл 32:18. Хозяева провели впечатляющую серию 18:1.

Лидер "Нью-Йорка" Джайлен Брунсон набрал 38 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.