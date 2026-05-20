20 мая 2026
Спорт

НБА. Впечатляющее "возвращение" "Нью-Йорка"

Баскетбол
НБА
время публикации: 20 мая 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 09:30
НБА. Впечатляющее "возвращение "Нью-Йорка"
AP Photo/Seth Wenig

В первом матче финала Восточной конференции НБА "Нью-Йорк" в овертайме победил "Кливленд" 115:104.

Счет основного времени 101:101.

"Нью-Йорк" стал второй командой за последние 30 лет, победившей, проигрывая 22 очка в четвертой четверти.

Счет был 71:93 за 8 минут до конца основного времени матча. Четвертую четверть "Никс" выиграл 32:18. Хозяева провели впечатляющую серию 18:1.

Лидер "Нью-Йорка" Джайлен Брунсон набрал 38 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.

