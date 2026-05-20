20 мая 2026
последняя новость: 10:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
20 мая 2026
20 мая 2026
последняя новость: 10:06
20 мая 2026
Экономика

"Совет мира" пожаловался, что не получил обещанных денег на восстановление сектора Газы

Газа
ООН
время публикации: 20 мая 2026 г., 08:59 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 09:01
AP Photo/Mark Schiefelbein

Учрежденный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира", призванный координировать послевоенное устройство сектора Газы, представил в Совет безопасности ООН полугодовой доклад о своей деятельности.

В докладе указывается, что, хотя страны-участницы "Совета мира" обещали предоставить 17 миллиардов долларов на восстановление сектора Газы, большая часть этих денег до сих пор не поступила.

"Средства, обещанные, но ещё не выплаченные, – это разница между механизмом, существующим лишь на бумаге, и механизмом, реально работающим в интересах жителей Газы", - подчеркивают составители доклада, призывая максимально ускорить перевод средств.

В докладе также отмечается неспособность нормального функционирования палестинского комитета технократов, который должен управлять сектором, как из-за отсутствия денег, так и из-за присутствия на местности ХАМАСа и других вооруженных группировок, отказывающихся разоружиться.

