В Самарии два подростка выпали из автомобиля, один из них в тяжелом состоянии
время публикации: 20 мая 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 12:47
Два подростка примерно 14 лет пострадали, по словам свидетелей, выпав из движущегося автомобиля возле поселка Элон-Море в Самарии.
Парамедики МАДА совместно с военными медиками оказали помощь двум пострадавшим: один подросток получил тяжелые травмы головы и спины и был эвакуирован на вертолете в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Второй подросток получил легкие травмы, он также был доставлен в "Бейлинсон".
Обстоятельства этого происшествия уточняются.