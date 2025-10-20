x
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 октября 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 15:18
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщает, что сегодня, 20 октября, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Набатии, на юге Ливана.

"Присутствие этой инфраструктуры и деятельность террористической организации "Хизбалла" в регионе являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – отмечается в сообщении ЦАХАЛа.

