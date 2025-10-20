ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 20 октября 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 15:18
Армия обороны Израиля сообщает, что сегодня, 20 октября, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Набатии, на юге Ливана.
"Присутствие этой инфраструктуры и деятельность террористической организации "Хизбалла" в регионе являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – отмечается в сообщении ЦАХАЛа.