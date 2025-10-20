ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Армия обороны Израиля сообщает, что сегодня, 20 октября, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Набатии, на юге Ливана.

"Присутствие этой инфраструктуры и деятельность террористической организации "Хизбалла" в регионе являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – отмечается в сообщении ЦАХАЛа.