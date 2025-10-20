Лапид: "Нетаниягу превратил нас в государство-протекторат"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 20 октября, на заседании фракции заявил: "Я поддерживал и по-прежнему поддерживаю сделку по заложникам и прекращение войны в Газе, но даже правильные вещи это "правительство 7 октября" делает неудачно и без какого-либо видения перспективы".

"Больше года я говорю этому правительству: единственный способ помешать ХАМАСу вновь установить контроль над Газой – осторожно привлечь Египет в качестве организатора управления сектором. Больше года я говорю этому правительству: если вы не предложите в Газе альтернативную власть, ХАМАС вернется, и мир навяжет нам решение, которого мы не хотим. Именно это и произошло. Именно то, о чем я предупреждал. Вместо Египта – страны, борющейся с террором "Братьев-мусульман" – правительство впустило в Газу Турцию и Катар, идеологических партнеров "Братьев-мусульман". Вместо того чтобы Израиль возглавил переговоры на конференции в Шарм аш-Шейхе, представил план работы для Газы на ближайшие пять лет и сам организовал порядок прекращения огня в Газе, Нетаниягу не был приглашен – а затем заявил, что его приглашали, но он не захотел ехать. Вместо того чтобы правительство возглавляло устройство в Газе, американцы навязали ему это устройство. Чтобы не заблуждаться – я больше доверяю администрации Трампа, чем этому правительству экстремистов и некомпетентных людей во главе с Нетаниягу, – и все же своими собственными руками Нетаниягу превратил нас в государство-протекторат, которое получает директивы по своей безопасности", – заявил Лапид.

"То, что нужно Гaзe, – это египетский контроль; нам нужно договориться с американцами о том, чтобы Турция и Катар не были частью этого процесса; нам нужно прекратить играть с гуманитарной помощью. Весь этот процесс, когда останавливают помощь, а затем снова ее возобновляют, несерьезен, лишен стратегии и вредит только нам. ХАМАСу это помогает", – считает лидер оппозиции.

"Нам, конечно, нужна политика нулевой терпимости к любому нарушению перемирия, но наша цель – не возвращаться к войне. То, что предлагают нам Бен-Гвир и Смотрич, – это чтобы израильскую политику вели террористы. Они будут решать за нас, будет ли война или не будет. Так государство не управляется. Наша цель – вернуть все тела павших и обеспечить тишину для населенных пунктов юга, чтобы ЦАХАЛ был настороже и на периметре, и чтобы он защищал граждан Израиля", – сказал Лапид.

"ХАМАС не побежден, потому что Нетаниягу не умеет его побеждать. Путь к его поражению – привести на его место эффективное египетское управление и вести постоянные военные и дипломатические усилия с пониманием, что мы не остановимся, пока ХАМАС не будет уничтожен, даже если это займет время", – резюмировал лидер "Еш Атид".