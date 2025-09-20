Два ДТП на дорогах Израиля, два человека тяжело травмированы
время публикации: 20 сентября 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 16:47
В субботу днем на дорогах Израиля произошли два серьезных ДТП.
На шоссе 85 тяжелые травмы в результате аварии получил мотоциклист. Пострадавший, мужчина в возрасте примерно 35 лет, был доставлен бригадой парамедиков МАДА в больницу "Зив" в Цфате.
На шоссе 44 в аварию попал велосипедист, мужчина в возрасте около 40 лет. Он доставлен парамедиками в больницу "Шиба".