20 сентября 2025
Израиль

Беспорядки на праздничном мероприятии "Ликуда"

Ликуд
время публикации: 20 сентября 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 21:46
Беспорядки на праздничном мероприятии "Ликуда"
Пресс-служба полиции Израиля

Несколько сотен активистов прорвались на праздничное мероприятие партии "Ликуд" в честь наступающего еврейского Нового года в Кфар-Сабе, протестуя против назначения генерал-майора Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Несколько членов центра "Ликуда" покинули мероприятие, а министры, которые должны были в нем участвовать, так и не появились.

Три человека задержаны, полиция вытесняет прорвавшихся.

Израиль
