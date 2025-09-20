Беспорядки на праздничном мероприятии "Ликуда"

Несколько сотен активистов прорвались на праздничное мероприятие партии "Ликуд" в честь наступающего еврейского Нового года в Кфар-Сабе, протестуя против назначения генерал-майора Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Несколько членов центра "Ликуда" покинули мероприятие, а министры, которые должны были в нем участвовать, так и не появились.

Три человека задержаны, полиция вытесняет прорвавшихся.