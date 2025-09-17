x
17 сентября 2025


последняя новость: 10:53

Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Бывшие сотрудники ШАБАКа потребовали пересмотреть назначение Зини на должность главы спецслужбы

Назначения
ШАБАК
время публикации: 17 сентября 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 10:51

Arie Leib Abrams/Flash90

Продолжается кампания против назначения генерал-майора запаса Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

260 бывших сотрудников ШАБАКа, чьи имена не называются, обратились в "комиссию Груниса", которой предстоит изучать кандидатуру, представленную правительством на должность главы ШАБАКа.

"Назначение Зини нанесет серьезный удар по балансу между нуждами безопасности и сохранением

демократических ценностей государства Израиль", – говорится в обращении.

По мнению подписантов, высказывания Зини свидетельствуют о том, что "в определенных условиях он может предпочесть решения премьер-министра решениям суда".

Ранее на этой неделе несколько форумов, не имеющих отношения к сфере безопасности, опубликовали петицию, протестуя против назначения Зини. Одним из таких форумов был Форум бизнесов отрасли хай-тека.

Израиль
