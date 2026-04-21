Израиль

ЦАХАЛ открыл часть туристических маршрутов на юге Израиля в честь Дня независимости

время публикации: 21 апреля 2026 г., 16:15 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 16:15
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование Южного военного округа сообщило, что в среду, 22 апреля, в честь Дня независимости для посещения будет открыт ряд туристических маршрутов на юге страны, ранее находившихся в закрытой военной зоне. Решение принято по итогам оперативной оценки обстановки. При этом часть полигонов останутся закрытыми, поскольку армия продолжает проводить учения на юге и севере страны, в том числе в праздничные дни.

В пресс-службе подчеркнули, что посещение любой военной территории требует предварительного согласования. Карта разрешенных и запрещенных для входа зон, а также график их работы опубликованы в официальном блоге ЦАХАЛа в соцсети Х.

Координация осуществляется через центр связи командования Южного округа по телефону 08-9902926/8. Туристов, обнаруживших боеприпасы или подозрительные предметы, просят не приближаться к ним и сообщить о находке по указанному выше номеру.

