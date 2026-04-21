21 апреля 2026
последняя новость: 16:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ объясняет инцидент в районе Аль-Мугайира: резервиста забросали камнями, он открыл огонь

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 21 апреля 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 15:48
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ранее во вторник в район деревни Аль-Мугайир в окрестностях Рамаллы были переброшены крупные силы ЦАХАЛа после сообщения о том, что израильский автомобиль забросали камнями.

ЦАХАЛ сообщает, что в автомобиле находились несколько гражданских и один резервист. Резервист вышел из машины и открыл огонь по камнеметателям. Палестинские источники сообщили о двух погибших палестинцах и нескольких раненых.

Прибывшие на место происшествия военнослужащие были задействованы для разгона насильственных беспорядков в районе деревни. Инцидент расследуется.

928-й день войны: перемирие в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии