ЦАХАЛ объясняет инцидент в районе Аль-Мугайира: резервиста забросали камнями, он открыл огонь

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ранее во вторник в район деревни Аль-Мугайир в окрестностях Рамаллы были переброшены крупные силы ЦАХАЛа после сообщения о том, что израильский автомобиль забросали камнями.

ЦАХАЛ сообщает, что в автомобиле находились несколько гражданских и один резервист. Резервист вышел из машины и открыл огонь по камнеметателям. Палестинские источники сообщили о двух погибших палестинцах и нескольких раненых.

Прибывшие на место происшествия военнослужащие были задействованы для разгона насильственных беспорядков в районе деревни. Инцидент расследуется.