21 августа 2025
21 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщает подробности попытки теракта на КПП "Тамар" в Хевроне

Пресс-служба ЦАХАЛа
Теракт
время публикации: 21 августа 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 14:13
ЦАХАЛ сообщает подробности попытки теракта на КПП "Тамар" в Хевроне
Wisam Hashlamoun/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила подробности попытки теракта, совершенного некоторое время назад на КПП "Тамар" в Хевроне.

По сообщению ЦАХАЛа, террорист выхватил пистолет, направив его на дежурящих на КПП военнослужащих. Солдаты ответили огнем и нейтрализовали террориста, среди израильтян пострадавших нет.

В ходе проверки выяснилось, что речь идет о муляже огнестрельного оружия – пистолете для эйрсофта.

