ЦАХАЛ сообщает подробности попытки теракта на КПП "Тамар" в Хевроне

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила подробности попытки теракта, совершенного некоторое время назад на КПП "Тамар" в Хевроне.

По сообщению ЦАХАЛа, террорист выхватил пистолет, направив его на дежурящих на КПП военнослужащих. Солдаты ответили огнем и нейтрализовали террориста, среди израильтян пострадавших нет.

В ходе проверки выяснилось, что речь идет о муляже огнестрельного оружия – пистолете для эйрсофта.