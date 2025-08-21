Статистика криминала: Беэр-Шева – лидер по количеству жертв насилия, Лод – столица убийств

Служба новостей N12 публикует результаты проведенного совместно с компанией Madlan анализа статистики криминала по населенным пунктам, переданной полицией Израиля в ответ на требование Движения за свободу информации.

Статистика за период с 2021 по 2025 годы касается только статей 192, 305-300, 382-378, 404-402, 428 Закона о наказаниях, то есть насильственных преступлений, таких как убийство, покушение на убийство, нападение, угрозы и ограбление.

Лидером по количеству жертв насильственных преступлений в абсолютных цифрах является Иерусалим. За указанный период жертвами таких преступлений стали 33183 жителя столицы. На втором месте – Тель-Авив (25,8 тысяч), на третьем – Беэр-Шева (19,5 тысяч), на четвертом – Хайфа (16 тысяч), на пятом – Ашдод (11,6 тысяч).

Если же учитывать количество жертв насилия на 1000 человек населения, то бесспорным лидером является Беэр-Шева (8,42 человека на тысячу населения). На втором месте – Рамле (6,02), на третьем – Рахат (5,56), на четвертом – Ашкелон (5,12), на пятом – Бат-Ям (5,02).

Безоговорочной столицей убийств является Лод, где за пять лет были убиты 52 человека. На втором месте – Нацерет (33 убийства), на третьем – Тель-Авив (31), на четвертом – Рамле (30), на пятом – Хайфа (29). Далее следуют Умм эль-Фахм, Рахат, Кафр-Кара, Тира и Шфарам.